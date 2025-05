Giovani e impresa. Incontri con esperti

Creare occasioni di ascolto, confronto e presentare proposte concrete per favorire l’imprenditoria giovanile agevolando l’avvio e la trasmissione di impresa. È con questo obiettivo che i Giovani imprenditori di Cna lanciano un Roadshow in più tappe per presentare un piano di azione e discuterne insieme a chi fa impresa, agli amministratori e agli esperti. E arriva proprio a Grosseto, giovedì 29, una tappa di questo percorso. L’appuntamento con ’Staffetta. Roadshow sulla trasmissione di impresa’ è alle 16, nella sala conferenze di Cna Grosseto, in via Birmania 96. Un evento al quale è possibile partecipare, registrandosi sul sito marketing.cna.it/staffetta-roadshow-sulla-trasmissione-di-impresa/

I temi dell’avvio e della trasmissione di impresa saranno illustrati e discussi con l’aiuto dei partecipanti, tra cui l’assessore regionale Leonardo Marras. Ci sono una serie di fattori, che emergono anche dall’indagine realizzata dal Centro studi Cna che sarà presentata durante l’evento, che ostacolano la possibilità di fare impresa: difficoltà di accesso al credito, carenza di percorsi formativi mirati, mancanza di tutele efficaci nei momenti di vulnerabilità imprenditoriale. All’incontro di giovedì 29 parteciperanno Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto, Michele Agostini, presidente dei Giovani imprenditori di Cna Grosseto, Simone Gualandi, presidente Giovani imprenditori Cna nazionale, e Claudio Carpentieri, responsabile delle Politiche fiscali di Cna nazionale. Dopo l’intervento di Leonardo Marras ci sranno le conclusioni di Luca Tonini, presidente di Cna Toscana.