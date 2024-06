Villaggio turistico dei pescatori, l’idea degli studenti di design

Una trentina di studenti dell’Università Isia di Firenze, facoltà di design con il direttore professor Francesco Furnelli ed il docente dottor Marco Tognetti, sono stati ieri ad Orbetello. Nella terrazza sulle peschiere centrali, insieme a Lagunart Factory e la cooperativa dei Pescatori hanno presentato il progetto Laguna Viva. Uno studio preliminare, hanno detto il professor Francesco Furnelli ed il dottor Marco Tognetti, per valorizzare e recuperare alcuni immobili e spazi interni posti dentro le peschiere centrali. Dal recupero degli stessi, spiegano da Lagunartfactory, parte un progetto per realizzare a fianco al centro degustazione dei pescatori di Orbetello, una sorta di villaggio turistico dei pescatori, a guardare la laguna di ponente. Un concept di valorizzazione della storica area dedicata da sempre alle peschiere centrali, al ricovero notturno dei barchini, al mercato del pesce che serviva mezza Italia. La collaborazione con il mondo universitario senese e fiorentino secondo Lagunartfactory, come nel caso del progetto "Laguna Viva" può e deve essere una delle priorità.

Michele Casalini