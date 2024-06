Una dimora da sogno in vendita all’Argentario. Asta da 7 milioni, si parte il 24 luglio

Monte Argentario (Grosseto), 5 giugno 2024 – In vendita la storica dimora con annessa torre di Lividonia, una delle location più prestigiose dell’Argentario. Da oltre 30 anni di proprietà di una famiglia di imprenditori olandesi nel mondo dell’abbigliamento, la vendita della bellissima villa partirà da una cifra da capogiro: per aggiudicarsela bisognerà sborsare almeno 7 milioni e 700mila euro.

Questa è la base d’asta da cui bisognerà partire per aggiudicarsi la suggestiva location, che oltre alla villa vanta la presenza privata della torre di avvistamento del XVI secolo di Lividonia, originariamente torre di difesa e faro, che è stata restaurata e che preserva ancora le tracce del suo passato glorioso. Immersa in un parco privato di oltre 11mila metri quadri, con ulivi e cipressi maestosi, nel corso dei secoli è passata di mano in mano, ospitando famiglie nobili e personaggi illustri, fino a diventare la dimora della Principessa Del Drago, la nobile famiglia laziale che negli anni ’90 vendette tutto agli attuali proprietari.

Negli anni, personalità come Giovanni Agnelli, Bettino Craxi e Sting hanno potuto godere della vista panoramica e dell’atmosfera unica in un’oasi di relax e lusso, dove gli alberi di ulivo e i pini cingono una piscina di acqua salata e dove i pranzi e le cene sulla terrazza diventano momenti indimenticabili. L’asta della prestigiosa dimora inizierà il 24 luglio alle 15, durerà una settimana ed è curata dal portale Inom Luxury Auctions, piattaforma italiana per la compravendita di immobili di lusso con il metodo delle aste.

La proprietà olandese ha deciso di metterla in vendita visto lo scarso utilizzo che riesce a farne durante l’anno, dando così la possibilità al miglior offerente di poter usufruire della bellezza e della storicità del posto. Composta da tre edifici – la villa padronale, la guest villa e la casa del custode –, questa residenza promette un’esperienza di vita lussuosa e raffinata. L’antica torre d’avvistamento del 1500 domina il vasto parco articolato su più livelli che offrono scorci mozzafiato del promontorio dell’Argentario, con oltre 150 alberi di ulivo, un rigoglioso agrumeto, pini e cipressi. E la lussuosa proprietà si prepara ad accogliere un nuovo proprietario che desidera diventare parte di una storia senza pari e vivere la vera "Dolce Vita" italiana.