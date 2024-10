Vigili del fuoco. Bonfiglio al comando

Avvicendamento ieri al comando provinciale dei vigili del fuoco di Grosseto: l’ingegner Roberto Bonfiglio è il nuovo comandante e prende il posto di Pietro Vincenzo Raschillà, promosso a comandante di Livorno.

Bonfiglio, dopo la laurea con il massimo dei voti, svolge la funzione di ricercatore al Cnr occupandosi di progettazione e sviluppo di celle a combustibile a ossido solido. Nell’aprile 2006, risultato vincitore del concorso pubblico per funzionario direttivo dei vigili del fuoco, viene inizialmente assegnato al comando di Verbania e dal 2011 si trasferisce al Comando di Grosseto dove dal 2016 ricopre la funzione di vice comandante. Ha partecipato a diverse emergenze nazionali tra cui il terremoto a L’aquila del 2009, dove è stato insignito della benemerenza di protezione civile; l’alluvione dello Spezzino e della Lunigiana del 25 ottobre 2011; l’emergenza della Costa Concordia 2012 dove è stato insignito della benemerenza di protezione civile; l’emergenza neve a Sorano e Pitigliano del 2012; il sisma in Emilia nel 2012 e quelli in Lunigiana (2013) e nell’Italia centrale (2016), l’incendio del Montiferru (Oristano) nel 2021 dove ha svolto le funzioni di direttore tecnico dei soccorsi. E’ autore di oltre 40 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali. Nel 2020 è stato nominato comandante ad Oristano e nel 2022 ad Arezzo.

"Desidero rivolgere il mio saluto più cordiale a tutto il personale del Comando – ha detto Bonfiglio –, con il quale, già nel passato ho instaurato un ottimo e sincero rapporto umano oltre che di proficua collaborazione professionale. Sono consapevole dell’impegno gravoso che mi attende e che affronterò con entusiasmo, trasparenza, responsabilità".