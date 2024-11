Vicenda staff del sindaco: "Un investimento per ascoltare i cittadini"

Il sindaco Matteo Buoncristiani non ha esitato a replicare alla contestazione dei cinque consiglieri di minoranza, riguardo la delibera di giunta che prevede un aumento di 1100€ euro lordi al mese allo stipendio, che ammonta già a 1500€ mensili, all’avvocato e responsabile dell’ufficio di staff del sindaco, Lorenzo Ferretti. "Non faccio alcuna difficoltà a spiegare – dice il primo cittadino – perché abbiamo deciso di investire nello staff del sindaco e principalmente il merito è della passata Amministrazione comunale, che ha disatteso alcune, se non tante, delle aspettative dei cittadini e della città che governava. Nel periodo di campagna elettorale ho avuto tempo e modo di parlare con la cittadinanza e tra le principali lacune delle passate Amministrazioni mi sono stati indicati il mancato coinvolgimento del tessuto sociale nelle decisioni, l’assenza di aggiornamenti sui progetti che venivano portati avanti dal Comune, l’assoluta necessità di avvicinare l’ente ai cittadini".

Lacune evidenziate dai cittadini e per cui lo staff di Buoncristiani lavorerà attivamente: "Ebbene di tutto ciò – continua – si occuperà il mio staff e faccio riferimento non solo all’aspetto della comunicazione politica-istituzionale del sindaco, ma anche all’aspetto organizzativo, quindi alla creazione di questo rapporto trasparente e continuativo con Follonica. L’ho sempre detto, voglio essere un sindaco presente e disponibile, non autoreferenziale come coloro che ci hanno preceduti. E così sarà. Allo stesso fa sorridere il fatto che l’opposizione parli di una struttura comunale in sofferenza perché forse dimentica che fino a giugno, e ormai da quasi un secolo, la situazione è stata gestita proprio dalle Amministrazioni di centrosinistra". Conclude sull’ultimo aspetto evidenziato dai consiglieri di opposizione, ovvero la mancanza di dirigenti e personale in altri uffici comunali: "Tra l’altro – conclude Buoncristiani –, forse la minoranza non lo sa, in tempi record abbiamo anche individuato i dirigenti mancanti. La verità è che le cose stanno cambiando, con calma certo, perché i problemi che ci sono stati lasciati sono purtroppo tanti. Ma stanno cambiando. E questo infastidisce chi – a suo tempo - avrebbe potuto fare di più e non lo ha fatto".

Viola Bertaccini