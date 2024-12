Viaggiare per le feste? “Le mete esotiche e lontane restano le più ambite”

Grosseto, 27 dicembre 2024 – Che sia una meta al caldo o con la neve poco importa. I cittadini sono tornati a viaggiare, soprattutto nel periodo delle feste. Forse è da rivedere il detto “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, perché saranno tanti i grossetani che si dirigeranno all’estero. La strategia infallibile per un viaggio senza spendere cifre folli? Anticipare di mesi la prenotazione.

La parola alle agenzie di viaggi. “Per muoversi nel periodo natalizio serve largo anticipo, bisogna essere molto previdenti – afferma Barbara Urbano di ‘Infinito Viaggi’ –. Le partenze che abbiamo sono state prenotate durante l’estate, muoversi adesso significa spendere tanto. Le capitali hanno cifre altissime, in tutte le compagnie aeree comprese le low cost non costa meno di 200 euro se viene comprato con anticipo. Solo anticipando si rispamia. Le mete sono le solite: al grossetano piace andare al mare, in Kenya, Zanzibar, Thailandia alle Maldive e anche il Mar Rosso continua a far da padrone. In calo gli Emirati Arabi per ragioni di costi. La settimana bianca non esiste più in agenzia, è un mercato che non trattiamo più perché gli albergatori non collaborano, fanno da soli. Noi abbiamo di diverso la creazione di un viaggio esperienziale comprovata, con i nostri consigli. La crociera piace anche nel periodo invernale, nei paesi caldi, hai una qualità di servizio ottima a bordo, ed un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per fortuna ci siamo normalizzati con la questione documenti, la Questura sta facendo un grande lavoro rilasciando subito i passaporti. E’ stato un cambiamento radicale, è tutto più agevolato e scorrevole rispetto a qualche anno fa, quando eravamo disperati”.

“I gruppi – afferma Emanuel Cerciello di ‘Oltre i Continenti’ – hanno scelto le mete con i mercatini, le luminarie, i presepi nel Nord e Centro Italia, come Assisi, San Marino, Rimini e Sant’Agata Feltria per il periodo pre natalizio, sono rimasti in Italia. Per i viaggi natalizi è tornato di moda il lungo raggio, dunque le mete esotiche come le Maldive, Thailandia, Saychelles, Zanzibar. Queste sono le quattro mete prescelte. Questo tipo di mercato ha ripreso vita a tutti gli effetti, forse anche meglio del periodo pre pandemico. Le crociere vanno sempre, i crocieristi non fanno altre scelte, sono fedeli. E’ un mercato a sé, non puoi dissuaderli. I viaggi nel Nord Europa sono andati meno perché costosi. La partenza di Capodanno è diventata quasi inaccessibile, è sold out ma è per pochi. Il mio consiglio è prenotare in anticipo”.

“I grossetani – dice Sandra Sovani di ‘Super Travel’ – hanno prenotato anticipatamente i loro viaggi nelle capitali europee, ma anche mete particolari e di spessore come l’Artico, la Lapponia e New York. Tour al caldo meno, forse li faranno a febbraio. Abbiamo avuto il boom di Artico e Scandinavia, forse dettato dal marketing, si sente nell’aria Aurora Boreale e voglia di neve. Per molti i soldi meglio spesi sono i viaggi, che fanno vivere esperienze e mondi diversi. Le crociere sono un nido sicuro, un resort galleggiante”.