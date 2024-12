Scontro fra auto e camion in autostrada, due persone trasportate in ospedale

Arezzo, 26 dicembre 2024 – Incidente in autostrada tra auto e mezzo pesante. Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 26 dicembre, sull’A1 al Km 345. I due passeggeri dell’auto, un uomo di 83 anni e una 81enne, sono stati trasportati all’ospedale San Donato di Arezzo, l’uomo in codice 3 e la donna in codice 2. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine, Misericordia di Arezzo, Automedica di Arezzo, Misericordia di Lucignano. Da chiarire le dinamiche dell’incidente.