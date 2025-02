Viabilità. Ztl, arrivano tre nuove aree

Tre nuove zone a traffico limitato a Porto Santo Stefano, arrivano le modifiche sperimentali del Comune. Per quanto riguarda la Ztl Centro storico ci saranno tra varchi di accesso distinti: via del Pianetto, via Vivarelli e via del Giardino. Viste le caratteristiche delle strade, alcune di dimensioni ridotte, della presenza di scalinate e di tratti non transitabili, gli accessi alle vie e piazze vengono così disciplinati: Centro storico varco 1 ingresso da via del Pianetto (incrocio con via Martiri d’Ungheria), con senso unico di marcia con direzione via del Pianetto-via delle Vigne; Centro Storico varco 2 ingresso da via Vivarelli, con doppio senso di circolazione; Centro Storico varco 3 ingresso da via del Giardino (incrocio via Panoramica-piazza del Governatore), con senso unico di marcia sino all’incrocio con Via Panoramica (civico n° 75). La Ztl del quartiere Lividonia è raggiungibile da due diversi accessi: il primo all’incrocio con via Panoramica, con senso unico di marcia sino al piazzale di fronte al civico 41; il secondo nei pressi dell’ingresso della scuola materna, con doppio senso di circolazione sino al piazzale. La Ztl della via privata dei Tre ragazzi, aperta al pubblico transito, a sfondo chiuso con doppio senso di circolazione, raggiungibile dall’incrocio con via del Campone, viene disciplinata come zona a traffico limitato. Nella Ztl Corso Umberto, adesso accessibile anche agli abitanti di via XX Settembre, nei varchi 1 e 2 ingresso da Corso Umberto (incrocio con via Barellai-via Cetina), con unico senso di marcia che permette di raggiungere piazza Vittorio Emanuele, via Santo Stefano e via XX Settembre (sulla quale rimane il senso unico di marcia in direzione di Via Cetina).