Viabilità e sicurezza. Svincolo, lavori spediti

Un’importante operazione di riqualificazione è in atto nel tratto di strada che da Marroneto sale verso la montagna.

Il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi, ha fatto visita al cantiere allestito in via Matteotti, allo svincolo per Poggio Biello.

"Siamo in fase di ultimazione dei lavori. – commenta il sindaco –. Questo intervento è molto importante per la viabilità e soprattutto per la frazione di Marroneto. Praticamente i lavori consentiranno ai camion che arrivano dalla montagna, spesso carichi di legname, di non passare più all’interno di Marroneto, lungo via Matteotti ma di sviare verso Fontespilli, e quindi verso Bagnolo e infine trovare una strada più agile e soprattutto più breve e che non va a impattare all’interno di Marroneto. Sappiamo tutti che via Matteotti è molto stretta, qui i camion passano in mezzo alle case e lo fanno con difficoltà. Ecco perché questo svincolo è molto importante, soprattutto per una maggiore e migliore vivibilità per gli abitanti della frazione di Marroneto".

Si tratta di un intervento sulla viabilità locale molto importante e atteso che consiste nell’allargamento della curva al bivio, per garantire ai camion che trasportano legname e che scendono da Poggio Biello, di poter curvare e dirigersi verso Fontespilli, immettendosi così nella strada provinciale. L’investimento secondo il quadro economico è di circa 98mila euro, stanziati a bilancio dal Comune.

"Siamo contenti di poter realizzare questo intervento – commenta Francesco Biondi, vicesindaco di Santa Fiora – che ci consente da un lato di migliorare la sicurezza stradale all’interno della frazione di Marroneto, riducendo il traffico di mezzi pesanti e dall’altro di agevolare il lavoro dei boscaioli che trasportano legname".

Andrea Olivi, consigliere comunale di Santa Fiora con delega al decoro urbano e alla viabilità, ha aggiunto: "Viene quindi garantita a chi lavora nei boschi una via alternativa e migliore rispetto all’attraversamento del centro abitato".