Vetrine di Carnevale Oggi la premiazione

I protagonisti dei concorsi collegati al Carnevale 2023, saranno premiazioni oggi dalle 16, nella sala consiliare del comune e di Follonica alla presenza del sindaco Benini. Riconoscimenti saranno dati agli esercenti vincitori dei concorsi "Vetrine Vestite a Carnevale", agli studenti delle scuole per i bozzetti dei carri allegorici, agli autori delle canzoni del "Follostrello" per le sezioni ritmi tradizionali e moderni. E’ prevista inoltre, da parte del Comune di Follonica di concerto con la fondazione "Noi del Golfo", in occasione del centenario, la consegna di una pergamena ricordo a quanti si sono prestati per la riuscita del concorso delle Vetrine e l’allestimento del Museo Muscart. I primi tre posti alle vetrine sono andati: 1) "Officina Estetica" di Lucia Coralli – Zona Nuova (a cui va un orologio della Fondazione Noi del Golfo), 2) "Prestige" di Carmela Di Perna – Cassarello (Targa Ufficio Turistico via Roma), 3) "La Casa di Carta" di Manola Agrò – Cassarello (Targa Filarmonica "G. Puccini").