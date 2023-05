Verso "Massa 2025: "La cultura e l’istruzione come motore di sviluppo locale". È questo il tema del prossimo incontro in programma venerdì alle 16, nella sala "Mariella Gennai", in piazza XXIV Maggio. Verso Massa 2025 è il percorso avviato dal Comune di Massa Marittima, partendo da uno studio sul territorio realizzato dall’istituto di Management della scuola superiore Sant’Anna di Pisa, per attivare un vero e proprio processo di animazione territoriale, terreno fertile per la nascita di nuove idee, progetti e iniziative imprenditoriali. "Lo studio del Sant’Anna ci conferma che Massa Marittima ha le potenzialità per crescere non solo dal punto di vista turistico ma anche per diventare attrattivo come luogo di vita. – afferma il sindaco Marcello Giuntini – La cultura e l’istruzione giocano in questo senso un ruolo centrale. Ecco perché ci è sembrato opportuno dedicare un incontro specifico a questa tematica, chiamando relatori che offriranno diversi spunti di riflessione e dibattito. Lo sviluppo è una conquista collettiva".

"Tra i relatori che abbiamo invitato – sottolinea Irene Marconi, assessore alla Cultura e alla Pubblica istruzione –c’è anche Its Energia e Ambiente di Colle Val d’Elsa con il vicepresidente Emiliano Bravi, che sarà presente a Massa Marittima per parlare di formazione post diploma e degli Istituti Tecnologici Superiori, che sono uno strumento strategico per la crescita dei territori e per le opportunità occupazionali dei giovani".

Ma ecco il programma: l’incontro apre con l’introduzione del sindaco Marcello Giuntini, prenderanno poi la parola Marta Bartolini dirigente scolastica dell’Istituto Bernardino Lotti, Emiliano Bravi vicepresidente della Fondazione Its Energia e Ambiente di Colle di Val d’Elsa su "Aumentare l’offerta formativa: gli Its come nuova frontiera dell’incontro tra scuola e territorio". L’architetto Giovanni Tombari, illustrerà "Il nuovo Polo Museale del Subterraneo". Arrigoni Architetti progettisti del terzo piano del Museo archeologico di Massa Marittima parleranno di "Facere de materia". Infine, Donatella Capresi già responsabile del settore opere d’arte e archivio della banca Mps terrà l’intervento dal titolo "Considerazioni su come diffondere la conoscenza del patrimonio culturale".