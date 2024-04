Verso le elezioni amministrative. Monaci presenta la sua squadra e punta molto su sociale e sanità

Luciano Monaci, candidato sindaco per la lista civica "Abitare insieme" viaggia spedito verso le elezioni amministrative. Oltre al nome della lista Monaci ha presentato il logo e i candidati consiglieri. "Non siamo espressione diretta di partiti politici – commenta Monaci – rimaniamo aperti e pronti a ospitare coloro che si riconoscono nelle idee e nel percorso identificato dai promotori". Nel logo ci sono gli elementi essenziali del territorio di Cinigiano. "Ci troviamo rappresentati – prosegue – le colline sinuose e il fiume della nostra realtà, con alcuni riferimenti architettonici ai nostri bellissimi borghi e le icone dei nostri principali prodotti enogastronomici". La squadra è così composta: Giuseppe Oliveri, in caso di vittoria, farà sicuramente parte della giunta comunale con la carica di vicesindaco, gli altri candidati consiglieri poi sono: Alessandro Bucci, Enza Pazzaglia, Francesca Gennarelli, Leonardo Meini, Loriano Magrini, Marco Balocchi, Rachele Tarsi, Sabrina Panfi. Il programma è abbastanza definito. "Verrà favorito un controllo diffuso da parte del cittadino sull’operato delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche – prosegue Monaci – nel rispetto del principio di trasparenza. Sarà sviluppato lo sportello del cittadino per segnalazioni di disservizi, disagi, problematiche, proposte". Un capitolo importante è quello rivolto alla sanità e sociale.

"Saranno avviate azioni per migliorare le prestazioni sanitarie e socio sanitarie erogate sul territorio – commenta – attraverso il potenziamento e la creazione di strutture e presidi territoriali e il rafforzamento dell’assistenza dei medici di famiglia, attraverso anche proposte che possano far partecipare i medici ai bandi delle aree interne, oggi penalizzate. Sarà avviato un processo di confronto e scambio di valori, di standard di vita e modelli di comportamento per le politiche di accoglienza e integrazione tra popolazione immigrata e la comunità del comune di Cinigiano". Spazio poi alle iniziative ricreative e culturali, al lavoro e al turismo. Sul tema dell’energia e fonti rinnovabili "saranno avviate azioni per il coinvolgimento del Comune per l’individuazione delle aree più idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici – conclude Monaci – e agri fotovoltaici".

Nicola Ciuffoletti