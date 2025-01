Verso la stagione turistica: "La Caletta" cerca personale. Quindici posizioni da coprire

Nelle attività ricettive argentarine iniziano i preparativi per la stagione turistica. L’hotel "La Caletta" di Porto Santo Stefano organizza un recruiting day in programma domani dalle 10 alle 16. Al momento c’è posto per circa 15 nuovi dipendenti.

Sono ancora aperte le candidature per i posti di bagnino, portiere notturno, aiuto cuoco, addetto colazioni, lavapiatti, tuttofare, addetto bar, barman, addetto sala, pulizie, facchino e receptionist. Per partecipare bisogna inviare il curriculum o contattare la struttura tramite mail all’indirizzo [email protected], oppure su Whatsapp al numero 3331003793, o telefonicamente al numero 0564 812939.

"Cerchiamo personale sia formato che non – spiega la direttrice Giulia Moriani –. Qualità fondamentale è l’empatia con le persone e la predisposizione a stare al pubblico. Speriamo di contribuire, nel nostro piccolo e con l’amore per questo territorio, allo sviluppo del turismo dell’Argentario".

L’Hotel La Caletta è uno dei punti di riferimento della ricettività argentarina. Ben visibile anche dal mare con la sua classica colorazione bianca a picco sulla caratteristica piccola baia, La Caletta ospita anche un ristorante, uno stabilimento balneare e un lounge bar. Fondato nel 1949 dai fratelli Gelardo e Celestino Bracci, nel corso degli anni sono stati tanti i vip che lo hanno frequentato, da Adriano Celentano a Domenico Modugno, fino ai fratelli De Filippo, le gemelle Kessler e Fred Bongusto, oltre ai più recenti Adriano Galliani, Fausto Leali e Gigi Marzullo.

Andrea Capitani