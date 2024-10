Verde Maremma da scoprire. Di giorno quartiere vivibile. Ma di notte vandali scatenati

Se durante il giorno è un luogo conviviale, basta attendere il calar del sole per vedere cose non sempre piacevoli. Di pomeriggio, dopo l’uscita delle scuole, veder correre i bambini con il gelato fra le mani e la bocca ancora sporca di cioccolato è una gioia per gli occhi, per non parlare delle tante persone anziane che si ritrovano per un caffè o escono dalle loro case per comprare il giornale. E poi arriva la sera, e i racconti cambiano. Il racconto della vita notturna della zona del Verde Maremma e di piazza de Amicis, non sempre rispecchia quei sorrisi e spensieratezza del pomeriggio. Con il buio spesso entrano in azione i vandali. Ma ciò che più rattrista, e fa pensare, è l’età media di queste bande di adolescenti, che scorrazzano lungo il centro commerciale di via Uranio, che si attesta intorno ai 13-14 anni. Vandali giovanissimi, che stanno recando notevoli disagi ai residenti e commercianti della zona.

"Questa zona – afferma Arianna Berti, titolare del negozio New Generation – andrebbe valorizzata di più. C’è una situazione di degrado con conseguente mancanza di decoro della zona, che ne aiuterebbe la fruizione. Anche se la situazione è un po’ migliorata, almeno in termini di viabilità perché qualche tempo fa c’era troppo transito delle macchine sulla piazza. Inoltre oggi ci sono le telecamere. Il vero problema sono le persone incivili che lasciano sporco, e fanno i loro bisogni anche davanti al mio negozio e devo dire che è veramente un disagio dover pulire. Poi vengono lasciate e rotte bottiglie di vino e di birra, specialmente negli spazi del complesso". Poi Arianna Berti prosegue. "Abbiamo avanzato alcune lamentele al Comune per i dormitori – dice –, perché quello che aprirà per l’inverno reca sempre disagio. Infine vorrei che il Comune realizzasse lavori di manutenzione al complesso".

"Vorrei più vigilanza – dice Giancarlo Bonucci, residente nel quartiere, soprattutto con le Forze dell’ordine in borghese, perché i vandali qui stanno distruggendo tutto. A vari esercizi commerciali hanno rotto la cassetta della posta e le sedie. C’è tanto vandalismo e la situazione è allucinante. Siamo arrivati a un punto che non riesci più a bloccarli. Questi ragazzini sono scortesi e trattano male le ragazze che lavorano nei bar e le persone anziane. Vicino a dove ci sono i campi sportivi, la sera, c’è spaccio, c’è degrado e nessuno fa nulla, non me lo sarei mai aspettato perché è dal 1960 che vivo in questa zona e prima era meravigliosa, fino a qualche anno fa potevi uscire e divertirti,la sera invece, adesso o sei dei loro o meglio se ti rifugi in casa. Sento gli spari e fuochi d’artificio dalla mia abitazione per richiamare e spacciare, poi suonano i campanelli la notte fonda e spaccano i vetri delle macchine".

"Deve essere snellito il traffico di via Uranio – dice Stefano Laurenti, anche lui residente della zona – in entrambi i sensi di marcia, perché passano e sfrecciano troppe macchine. Dovrebbe essere costruita una via parallela perché in zona ci sono scuole e asili, e c’è anche il mercato il martedì mattina. Però la zona è bella perché ha tutto: tabacchi, edicola, bar, gelateria, ristorante, anche un orafo".

"La zona di per sè è tranquilla – conclude Giorgio Leoni, titolare dell’omonima tabaccheria- ma negli ultimi anni c’è traffico di sostanze, la sera è problematica, ci parlano di retate, e la strafottenza di questi soggetti ha ripercussioni sulla tranquillità della zona. Ciò che li protegge è il gruppo, il branco, che li fortifica. C’è problema di scarsa illuminazione specialmente nella galleria del centro commerciale, che è di competenza comunale, ma se non siamo noi esercenti a cambiarci le lampadine, rimaniamo al buio. Più illuminazione sarebbe un vantaggio anche sulla sicurezza, ci siamo dovuti dotare di cancelli per la notte. Rimane una buona zona, popolosa e popolare ma andrebbe riqualificata perché lo stato che presenta ora è grazie a nostri inteeventi e cure, quindi chiediamo al Comune di tenere in considerazione la nostra zona".

