Ventuno nuove postazioni

E ora la raccolta differenziata arriva anche nelle zone di campagna. Infatti, l’Ottava Zona (Grancia, Spadino, Pratini) e le zone di Principina Terra e Casotto Venezia presto saranno dotate di nuovi cassonetti intelligenti con la tessera nominativa. Si è conclusa positivamente la Conferenza di servizi decisoria per l’acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni relativi al progetto "Stralcio 10 – territorio aperto – Località Grancia e Località Trappola" che prevede il posizionamento di 21 nuove postazioni in aree comunali, aree di proprietà della Regione Toscana, aree di proprietà di Costravi, aree del Demanio pubblico, aree di proprietà della Provincia, aree private. Ecco dove saranno posizionati i nuovi cassonetti informatizzati. In zona Ottava Zona-Grancia, saranno due sulla strada comunale di Grancia, quattro sulla strada di Vallemaggiore, una sulla strada dei Pratini Bassi, una sulla strada del Sugherittaio, una sulla strada statale Aurelia (dentro al distributore di benzina), una sulla strada dei serbatoi di Grancia, due sulla strada di Poggio alla Mozza, una sulla strada dei serbatoi di Grancia, una sulla strada delle Sante Mariae, una sulla strada Fattoria di Grancia, una sulla strada Piagge dei Maiano. Poi una in strada della Trappolaccia, strada di Quercesecca, Casotto di Venezia, strada del Pingrossino, strada del Queciolo.