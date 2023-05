"Venti giorni e sarò operativo"

Tullio Tenci è il nuovo primo cittadino di Castell’Azzara.

Come ha festeggiato la vittoria?

"Insieme al mio gruppo, ai familiari e agli amici. Non abbiamo fatto festeggiamenti eclatanti ma sicuramente posso dire che siamo molto contenti".

Quali sono i prossimi appuntamenti in agenda?

"Domani incontrerò il commissario prefettizio per conoscere più da vicino il Comune che andrò ad amministrare. Mi preme in primo luogo fare luce sul bilancio e guardare i numeri. Dopodiché convocherò il consiglio, il primo deve rispettare dei tempi stretti. Tra meno di 20 giorni conto di essere operativo anche perché non c’è tempo da perdere".

Ha già in mente chi ricoprirà il ruolo di vicesindaco?

"In testa ce l’ho ma in questa fase è ancora troppo presto per dirlo. Posso dire che terrò in considerazione il numero delle preferenze ma anche le esperienze e le capacità di ogni consigliere. Chi ha le competenze è giusto che venga premiato. Oltre a nominare gli assessori vorrei poter distribuire le deleghe anche ai consiglieri".

In campagna elettorale c’è chi sosteneva che in caso di vittoria si sarebbe avvalso di assessori esterni.

"No, lo escludo".

Con la minoranza che rapporto vorrà instaurare?

"Sereno e di collaborazione. Mi auguro che sulle scelte importanti si possa trovare unione e condivisione, questo per il bene della comunità. Noi saremo sempre pronti a discutere e a valutare le proposte che arriveranno dai banchi dell’opposizione".

Quali sono le priorità?

"Intanto devo prendere visione dei bilanci. Poi ci concentreremo subito sulle urgenze: cimitero e viabilità. Riallacceremo i rapporti con gli altri Comuni del territorio e con gli enti che stanno sopra di noi, Provincia e Regione".