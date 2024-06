Veleni post elettorali da smaltire: "Nardella lancia accuse infondate. Dovrebbe informarsi meglio"

Enrico Calossi, capolista di "Follonica a Sinistra", e Alessandro Ricciuti, capolista di "PrimaVera Civica", entrambi candidati alle primarie del centrosinistra, rispondono alle accuse mosse dal neo eurodeputato ed ex sindaco di Firenze Dario Nardella che li aveva accusati di aver creato due liste contro il candidato che aveva vinto le primarie (Andrea Pecorini), causando la spaccatura del centrosinistra della città del Golfo e portando così alla sconfitta.

"Durante la campagna elettorale – risponde Calossi – Nardella è venuto a Follonica, ma evidentemente era distratto perché le cose non sono andate così. Alle primarie del 17 marzo eravamo tre candidati: Andrea Pecorini, Alessandro Ricciuti e il sottoscritto. Tutti e tre avevamo firmato un patto d’onore in base al quale avremmo sostenuto il vincitore delle primarie. E così è stato. Pecorini ha vinto le primarie ed è stato sostenuto alle elezioni comunali da me e Alessandro".

Alessandro Ricciuti ribadisce il concetto. "Quanto riportato nell’intervista di Nardella – dichiara – è totalmente infondato e sicuramente l’ex sindaco sarà stato male informato su come sono realmente accaduti i fatti. Voglio ricordare che PrimaVera Civica si è presentata all’interno della coalizione di centrosinistra della quale fa parte integrante dalla sua nascita. Tutto il lavoro che è stato fatto mirava a vincere le elezioni amministrative e a continuare insieme un progetto iniziato cinque anni fa. Ci sentiamo parte della sconfitta del centrosinistra, dove ogni partito dovrà fare un’attenta analisi di quanto accaduto senza autoassoluzioni o condanne altrui".

Enrico Calossi prosegue esortando all’attenzione il nuovo eurodeputato: "Ho scritto una email all’eurodeputato – aggiunge – ricordando come sono andate le cose e invitandolo ad informarsi meglio in futuro, visto che nei prossimi 5 anni a Bruxelles e Strasburgo rappresenterà l’Italia centrale, Follonica compresa. Non è piacevole essere considerati con sufficienza come un territorio lontano dai centri della regione. Così come non è utile seminare inesattezze. Le ultime elezioni comunali hanno dimostrato che la destra si può battere in tanti modi. L’unica costante è che creare un clima di fiducia e sincerità è un presupposto preliminare e essenziale per stare insieme".

Viola Bertaccini