Vanity Fair in regalo con La Nazione

Ancora un regalo speciale con La Nazione. Si rinnova ogni martedì l’appuntamento con Vanity Fair che i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,70 euro. Nel nuovo numero riflettori su Vittoria Puccini, adesso protagonista di Confidenza di Daniele Luchetti, dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone, nelle sale dal 24 aprile. Nell’intervista l’attrice racconta i retroscena del film dedicato al potere dei segreti. E coglie l’occasione per mettersi a nudo come non mai. Dal tradimento, che ammette oggi per la prima volta, all’amore per il compagno Fabrizio Lucci: "Sì, ora ci vogliamo sposare". Dalla paura dei processi mediatici: "Non voglio che la mia vita sia di nuovo argomento di conversazione a una cena o a una festa".