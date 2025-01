Triste risveglio a Massa Marittima, distrutto il villaggio di Natale

Massa Marittima (Grosseto), 4 gennaio 2025 – Vandalizzata nella notte nel centro di la Casina di Babbo Natale: le installazioni esterne presenti nel vicolo sono state danneggiate da ignoti. In particolare al mattino gli organizzatori hanno trovato parte degli alberi di Natale che abbellivano il vicolo rovesciati a terra, le palline sono state calpestate e rotte, le figure luminose smembrate.

"Un atto grave e da condannare - ha commentato la sindaca di Massa Marittima, Irene Marconi - che manca di rispetto a tutti i volontari che dedicano il loro tempo e le loro energie, non solo a dicembre, per tenere aperta la Casina di Babbo Natale, ma anche nei mesi precedenti per preparare gli allestimenti di tutto il centro storico ed animare la città in occasione dei vari appuntamenti. Siamo quindi molto delusi e addolorati per questo gesto, che è ancor più grave alla luce del grande lavoro che c'è dietro al nostro Natale. Al momento, non è stato possibile individuare i responsabili. L'amministrazione comunale invita i cittadini che avessero visto qualcosa a fornire eventuali segnalazioni".

"Tanta fatica, dedizione, piacere per offrire il proprio tempo per gli altri, presi a calci e rotti dalla cattiveria ingiustificata e dalla mancanza di rispetto di alcune delle persone alle quali tutto questo è offerto – si legge sulle pagine social dei volontari dell’associazione "La Casina di Babbo Natale" – A noi vedere queste immagini oggi ha tolto il fiato e ci chiediamo perché? La delusione é tanta. Avremmo voglia di concludere qui siamo sinceri, ma per rispetto degli impegni presi con altre associazioni, domani 5 gennaio il Villaggio sarà aperto con il solito orario. Invece la data conclusiva del 6 gennaio viene annullata”.