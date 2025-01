Empoli, atti vandalici al presepe della Misericordia: è la quarta volta che accade

Empoli, 2 gennaio 2025 – È stato vandalizzato, per la quarta volta negli ultimi anni, il presepe della Misericordia di Empoli (Firenze), posto sul sagrato della Collegiata in piazza Farinata degli Uberti. Il fatto è avvenuto nella notte tra il 30 e 31 dicembre, quando ignoti hanno staccato la testa del Bambin Gesù in gesso collocato nel presepe, profanando uno dei simboli più importanti del Natale.

Nel 2022 lo stesso presepe era già stato deturpato e la statua di Gesù Bambino era stata sottratta e in seguito ritrovata decapitata sotto il loggiato. “È la quarta volta, negli ultimi anni, di un atto vandalico di estrema gravità che offende la sensibilità della nostra comunità ed in particolare dei volontari che tutti gli anni allestiscono il presepe – sottolinea la Misericordia di Empoli in un post sui suoi profili social –. Ricollocheremo quanto prima la statua e continueremo anche per i prossimi anni, senza farsi scoraggiare da questi gesti, veramente ignobili”.

Durante la stessa notte, a poche decine di chilometri di distanza, è stato distrutto anche il presepe di Ponte a Egola, a San Miniato (Pisa), allestito dall'associazione Territorio in Comune con il contributo delle aziende locali. Si tratta di un presepe con personaggi realizzati in cuoio. L'installazione “è stata rotta in molte parti, e anche oltraggiata”, ha spiegato il sindaco Simone Giglioli condannando il gesto. I carabinieri indagano, ma al momento non ci sarebbero indizi per collegare i due episodi.