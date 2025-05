’Everyday’ in anteprima da Conad. I fantastici 4 del Frantoio Franci

A partire da oggi sono disponibili in anteprima nei supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia i pregiati oli extra vergine di oliva del Frantoio Franci, pluripremiata azienda del territorio, selezionata da Forbes Italia tra le 100 Eccellenze italiane del 2025.

Fondata nel 1958 a Montenero d’Orcia da Franco e Fernando Franci, l’azienda è oggi un punto di riferimento dell’olio di altissima qualità a livello internazionale, grazie all’impegno di Giorgio Franci, che dagli anni ’90 ha guidato con passione la crescita del frantoio. I suoi oli extra vergine sono esportati in oltre 40 Paesi. Numerosi anche riconoscimenti, tra i quali il Premio 100/100 nella guida “Flos Olei”, dedicata ai migliori extravergine del mondo, unica azienda Toscana a raggiungere il punteggio 100/100. Frantoio Franci è inoltre l’unica azienda al mondo ad aver raggiunto il record di ben 18 presenze nella speciale classifica Hall of Fame/Top 20 della guida.

Nei supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia sarà disponibile la collezione Everyday, composta da 4 olii diversi, tutti adatti per un uso quotidiano.

"Essere presenti nei supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia è per noi motivo di orgoglio – commenta Giorgio Franci – È una grande opportunità per far conoscere a un pubblico sempre più attento e consapevole il valore del nostro lavoro, fatto di coerenza, qualità e profondo rispetto per la nostra terra".

"L’ingresso di un’eccellenza come Frantoio Franci nei nostri punti vendita – dichiara Paolo degli Innocenti, presidente e socio di Clodia Commerciale – conferma la nostra volontà di valorizzare il territorio attraverso scelte di qualità".