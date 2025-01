Vandali nella notte, distrutte le letterine dei bambini scritte per le feste di Natale

Agliana (Pistoia), 3 gennaio 2024 – I vandali hanno distrutto la cassetta natalizia dove c’erano le letterine dei bambini davanti al negozio di parrucchieri “Il sorriso dello stile” di via Roma. Un’amara sorpresa per i titolari del negozio, Chimena e Francesco, che avevano previsto un evento davanti al loro salone per lunedì 6 gennaio, Festa dell’Epifania, dove avrebbero letto le letterine scritte, e imbucate, dai bambini durante i giorni delle festività natalizie. Ma purtroppo anche le letterine sono state portate via dagli ignoti vandali.

La brutta sorpresa è arrivata la mattina di Capodanno. "Probabilmente – racconta Francesco – la cassettina è stata danneggiata nella notte dell’ultimo dell’anno. La cosa che rattrista di più è che sono sparite le letterine che erano state scritte dai bambini e inserite nella cassetta”. Il parrucchieri del salone “Il sorriso dello stile” avevano posizionato la cassettina nei giorni precedenti al Natale, nel giardinetto che si trova davanti all’ingresso del negozio, su via Roma, strada che dalla vecchia Provinciale porta direttamente in piazza Gramsci, quindi in pieno centro di Agliana. Era un simpatico e colorato contenitore dove tutti i bambini e le bambine potevano inserire le loro letterine con pensieri e desideri espressi nei giorni delle festività natalizie, giorni che sono particolarmente dedicati ai più piccoli. Una iniziativa rivolta non solo ai clienti, ma a tutti.

"La nostra intenzione – commenta ancora Francesco – era di festeggiare i più piccoli nel giorno della Befana, davanti al negozio e, sicuramente, avremmo poi esposto le letterine all’interno del nostro salone». Quindi la cosa che dispiace di più è che si tratta non solo di un atto vandalico ad opera di ignoti che hanno distrutto la cassettina, ma soprattutto di un gesto ignobile perché va a colpire l’infanzia proprio nei giorni che sono particolarmente dedicati ai bambini. Il negozio “Il sorriso dello stile” non è nuovo a iniziative aperte a tutti. Nei mesi di ottobre e novembre ha promosso il progetto “Apriamo le porte del salone alla #salute e alla #prevenzione”, proponendo incontri gratuiti con esperti per prendersi cura della salute, cercare di prevenire disturbi e patologie, conoscere associazioni impegnate in ambito sanitario e dare loro un sostegno.