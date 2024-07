Grosseto, la vergogna in via Mercurio: vandali tagliano tendone del Circolo Pattinatori

Grosseto, 3 luglio 2024 – Uno sfregio. Non solo ad una struttura sportiva, che può essere riparata, ma un dispetto al Cp Grosseto, ai suo tifosi, al movimento hockeistico grossetano e agli stessi simboli della città. +

E’ stato un brutto risveglio, quello di ieri mattina, per il Circolo Pattinatori Grosseto, la società di serie A1 di hockey su pista che gestisce l’impianto di via Mercurio, e dove c’è la tensostruttura che ospita la pista per le partite della squadra biancorossa.

Ignoti vandali hanno infatti tagliato, probabilmente con un taglierino o con un grosso coltello, il tendone in quattro punti. In due zone nella parte "corta", di fronte alla palestra e in altri due punti nella parte che ospita il bar-ristorante. Ma non solo.

Sono entrati dentro la struttura e hanno vandalizzato anche due striscioni dei tifosi, un vessillo del Cp Grosseto e anche la bandiera di Grosseto con il Grifone. Ad accorgersi dei danni alcune persone che sono arrivate all’impianto che hanno poi avvertito la dirigenza. Da quello che si è capito, si è trattato proprio di un dispetto: gli addetti all’impianto hanno anche trovato i caschetti per i bambini del minihockey lanciati in terra.

Un attacco alla società del presidente Stefano Osti, quello avvenuto lunedì notte. L’impianto non ha le telecamere della videosorveglianza e dunque i vandali hanno agito indisturbati durante le ore a notte.

Non è stato rubato niente, fatto che corrobora sempre di più l’ipotesi che si sia trattato solo di una serie di atti di vandalismo fine a se stessi. La società ha chiamato la Polizia che ha mandato sul posto una pattuglia della Volante. Nella mattinata di ieri sono arrivati anche gli esperti della Scientifica che hanno effettuato i rilievi.

Si tratta della prima volta che l’impianto subisce un atto vandalico. Nessuno infatti, in questi anni, nonostante qualche furto subito alle macchinette per il caffè avvenuto qualche anno fa, nessuno aveva mai danneggiato la struttura che ospita le partite della squadra di serie A1 e anche tutte quelle del settore giovanile.

Amareggiato il presidente del Circolo Pattinatori Grosseto, Stefano Osti, avvertito di quello che era accaduto: "Quello che è accaduto al nostro impianto è una cattiveria contro di noi – ha detto il massimo dirigente biancorosso – Si è trattato di un atto di spregio. E chi l’ha compiuto è sicuramente una persona spregevole perchè si è accanito non solo sull’impianto mai sui vessilli e le bandiere del Cp Grosseto, della città e anche sugli striscioni dei nostri sostenitori".

Rabbia e amarezza anche nelle parole del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. "Sono sconcertato da quanto avvenuto questa notte al Circolo pattinatori – ha detto il sindaco – . Dei vandali hanno scatenato la propria rabbia e idiozia contro le strutture sportive di via Mercurio. Un gesto vergognoso. Ingenti i danni. Confido nel lavoro delle Forze dell’ordine. Voglio esprimere la mia vicinanza ai vertici della società Cp Grosseto”.