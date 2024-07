"Il complesso Pace tra droga e atti vandalici"

I locali del complesso Pace in via Inghilterra "in stato di abbandono", arriva la protesta del Pd di Grosseto. Il Circolo Pace del gruppo Dem del capoluogo ha raccolto la segnalazione di un cittadino sul "gravissimo stato di degrado dei locali nel complesso in via Inghilterra. Spaccio e consumo di stupefacenti – dicono dal Pd – vandalismo e sporcizia rendono sempre più difficile e oneroso l’utilizzo di quegli spazi da parte degli abitanti, associazioni e privati che potrebbero fruirne".

"Questi locali, di proprietà comunale e realizzati anni or sono da amministrazioni più lungimiranti di quella attualmente guidata da Vivarelli Colonna – prosegue il Pd – furono pensati per favorire le attività sociali, culturali e ricreative, un sicuro luogo di incontro per giovani e anziani, attività che renderebbero a migliorare la qualità della vita nel quartiere e non solo. L’attuale stato di abbandono in cui il Comune lascia quel vasto complesso edilizio è invece una delle tante cause che hanno portato la nostra città sempre più in fondo alla classifica della qualità della vita che ogni anno viene pubblicata dai quotidiani di livello nazionale. Il complesso Pace è un patrimonio indispensabile alla comunità e va salvaguardato con interventi di risanamento e con progetti che diano nuovo slancio a tante iniziative".