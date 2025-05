Valzer in giunta comunale. Escono Goti e Boscaglia. Entrano Droghini e Marrini

FOLLONICAEra nell’aria. Un rimpasto di giunta a Follonica di cui si parlava da settimane è arrivato ieri. Con la presentazione delle dimissioni da parte dell’assessore Eleonora Goti, la quale pare non se ne sia andata dall’esecutivo del sindaco Matteo Buoncristiani con tutti i crismi della tranquillità. E con la ’rimozione’ di Stefano Boscaglia. E’ lo stesso primo cittadino ad averlo annunciato in una nota che è arrivatanel primo pomeriggio di ieri, il quale ha spiegato il rimpasto come una naturale conseguenza di un’analisi al termine di un anno di mandato.

"Avvicinandoci alla scadenza del primo anno di mandato è fisiologico prevedere e definire dei cambiamenti, come spesso avviene in politica - ha sottolineato il sindaco Buoncristiani – . Nel nostro caso, l’ingresso in giunta di nuove figure, darà ulteriore stimolo e impulso all’azione amministrativa, che si è contraddistinta, fin da subito, per accogliere e interpretare le istanze dei cittadini, assicurando risultati concreti. Annuncio quindi quale sarà il nuovo assetto della giunta: Azzura Droghini e Sandro Marrini, nelle prossime ore, prenderanno il posto nella squadra di governo di Eleonora Goti e Stefano Boscaglia. A Eleonora Goti e Stefano Boscaglia vanno i miei più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto, mentre a Azzurra Droghini e Sandro Marrini va il mio in bocca al lupo per questo impegno al servizio della città. La giunta continuerà a lavorare per assicurare un netto cambiamento rispetto al passato, partendo dalle piccole cose fino ai grandi temi". Ci saranno da assegnare deleghe ai due nuovi assessori, che non è immediato siano le stesse di coloro che escono dall’esecutivo.