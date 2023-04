Usi civici, in distribuzione le tessere del pesce per i residenti

E’ partita in questi giorni la consegna delle tessere del pesce ai richiedenti. Lo rende noto direttamente il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti (nella foto). Le tessere possono essere ritirate in Piazza del Plebiscito, al numero 1, piano terra ufficio Urp, sportello dei rapporti ed informazioni con gli utenti. Vengono consegnate ai cittadini richiedenti, sono oltre mille residenti ad Orbetello e nelle frazioni. Questi gli orari per il ritiro: dalla prossima settimana tutte le mattine (eccetto martedì e giovedì) dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17,30. Le tessere per il pesce vengono rilasciate ai residenti nel Comune di Orbetello, in accordo con la Cooperativa La Peschereccia, in base all’accordo sugli usi civici per la laguna di Orbetello.

"Gli stessi protocolli – ricorda Pier Luigi Piro, presidente dei Pescatori –, stilati sulla base della legge nazionale per gli usi civici, prevedono la consegna di pesce a prezzi molto agevolati e, ai richiedenti, anche la possibilità di pescare con la canna in laguna ed in alcune zone prestabilite da Comune e Pescatori. Il pesce viene distribuito al punto vendita dei pescatori stessi, in via Lunga Lago di Ponente, alle peschiere centrali".

La pesca sportiva sarà migliorata quest’anno, sia grazie alla raccolta delle alghe, che al lavoro delle idrovore, che sono state accese molto presto e in anticipo, il cui pompaggio ha consentito già ad aprile di innalzare il livello delle acque di almeno venti centimetri, con una migliore ossigenazione del bacino e più correnti interne tra levante e ponente e viceversa. La raccolta delle alghe per migliorare le condizioni del bacino verrà potenziata nei prossimi giorni.

Michele Casalini