Usano lo spray al peperoncino. Ugl: "Ora basta"

GROSSETO"Quanto è accaduto in un autobus di linea a Grosseto, dove è stato spruzzato dello spray al peperoncino nell’orario di punta dell’uscita degli studenti dalle scuole, è un fatto di una gravità assoluta". Questo è quanto ha dichiarato il segretario Confederale della Ugl Toscana Giuseppe Dominici che, al contempo, ha lodato la professionalità del conducente del mezzo che, resosi conto della situazione, si è fermato al primo stallo disponibile consentendo il deflusso degli studenti. "Fortunatamente, nessuno ha riportato conseguenze da questo episodio a dir poco insensato - ha proseguito Dominici - ma se a bordo si fosse trovato qualcuno allergico a questa sostanza, adesso ci troveremmo a commentare una morte invece che una stupida bravata". Sempre in prima linea sui problemi della sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri sui mezzi pubblici, l’Ugl indica quella che ritiene l’ unica soluzione praticabile per opporsi a questa deriva. "La nostra organizzazione sindacale - prosegue Dominici - è stata promotrice insieme alle altre Oss di un tavolo permanente per la sicurezza sui mezzi del trasporto pubblico locale coordinato dalla prefettura di Grosseto, alla quale va un sentito ringraziamento per la sempre pronta risposate così come alle forze dell’ordine tutte. A nostro avviso, si tratta di uno strumento efficace per combattere fenomeni preoccupati come il bullismo e la prevaricazione nei confronti dei soggetti più fragili. Essenziale si rivelerà comunque la presenza sui mezzi di Autolinee Toscane delle telecamere di sorveglianza che, in questo come in altri casi che potrebbero verificarsi, possono portare all’ identificazione dei responsabili di atti così gravi".