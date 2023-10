Urban Nature, festa Wwf della natura in città

Incontri e convegni, attività in natura, messa a dimora di piante e lavori nell’orto, laboratori creativi, visite guidate, attività per bambini alla scoperta dei tesori di biodiversità nascosti negli spazi verdi, pulizia di parchi e arenili, attività di sensibilizzazione e formazione. Questo e altro tra gli oltre 150 eventi che animeranno la 7° edizione di Urban Nature, la festa Wwf della natura in città, che si terrà il prossimo weekend e anche quest’anno si arricchirà di significati speciali grazie al progetto "La Natura si fa Cura". Il reparto dei carabinieri Biodiversità di Follonica, parteciperanno all’iniziativa dove è prevista messa a dimora di alberi nella riserva naturale. Il Wwf Italia metterà a disposizione un’"Aula Natura" in cui sarà possibile scoprire l’importanza che la presenza di Natura può avere per i più piccoli all’interno delle strutture scolastiche e degli ospedali pediatrici.