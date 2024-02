Si sdraia in strada per chiedere l’elemosina e rischiano di investirlo

Scansano, 12 febbraio 2024 – L’uomo si è sdraiato di nuovo in strada. Continua la pratica molto pericolosa di un giovane che per chiedere l’elemosina si sdraia a terra sulla provinciale 159, vicino al bivio di Montorgiali e si rialza solo se gli automobilisti, che sfortunatamente si imbattono in questa situazione, si fermano e gli danno qualcosa (soldi, sigarette, cibo).

L’ultimo episodio è stato registrato ieri, intorno alle 13, e di nuovo chi passava per quella strada ha rischiato di investirlo. Il giovane da tempo ha scelto un modo estremamente pericoloso per ottenere qualcosa dai passanti e anche tra gli abitanti del luogo c’è il terrore di incontrarlo, magari quando non c’è abbastanza luce.

Praticamente le auto sono costrette a fermarsi, ma il rischio è di non vederlo in tempo, e magari investirlo, ferendolo, o peggio ancora uccidendolo è molto alto.

Il rischio più grande insomma è quello di fare del male all’uomo, poi ce ne sono altri collaterali, come quello di provocare tamponamenti a catena e sbandamenti, un vero pericolo insomma per chi passa per questa strada provinciale.

Molte persone che si sono trovate di fronte questo uomo sdraiato a terra con le mani in grembo hanno chiamato il numero di emergenza 112.

Questa pratica che va avanti da oltre un mese è po’ sempre la stessa, secondo molte testimonianze il giovane uomo, spesso vestito di scuro arriva a bordo strada e aspetta che non passi nessuno, poi si colloca nel bel mezzo della carreggiata e attende.

Attende che qualcuno arrivi, ma invece di spostarsi resta dov’è. Chi è al volante rallenta e frena, temendo che la persona sdraiata a terra stia male. Il giovane uomo non è un senza tetto ma è uno degli ospiti del centro di accoglienza che si trova nelle vicinanze. All’interno del centro l’uomo, come del resto gli altri ospiti, riceve vitto e alloggio quindi la frase che ha ripetuto a molti automobilisti che si sono fermati e gli hanno dato qualcosa: «E’ da ieri che non mangio» può non essere vera, o comunque, il giovane ha l’opportunità di mangiare all’interno del centro di cui è ospite.