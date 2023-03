Uomo nel tunnel della ludopatia, salvato dai carabinieri

Grosseto, 30 marzo 2023 – Entrato nel tunnel della ludopatia, un uomo della provincia di Grosseto è stato salvato dai carabinieri prima che potesse mettere in atto intenti suicidi.

E' stata la rapidità di reazione dei carabinieri a evitare che una storia di una persona in difficoltà potesse trasformarsi in tragedia. Alcuni giorni fa un commissariato di polizia ha inoltrato a un comando dei carabinieri competente sul territorio della provincia di Grosseto una mail pervenuta dalla redazione di un noto programma televisivo dove veniva segnalato un uomo, residente del luogo, il quale avrebbe inviato a sua volta una segnalazione alla redazione, manifestando intenzioni suicide. I carabinieri non hanno perso tempo, e risaliti in breve all'indirizzo di casa dell'uomo, si sono portati subito lì, per verificare le sue condizioni. I carabinieri lo hanno trovato in pochissimo tempo: era abbattuto e sfiduciato, e non ha negato di aver inviato quella mail, che forse altro non era che una richiesta di assistenza, di aiuto.

La persona, messa a suo agio dai militari, ha raccontato di essersi reso conto di essere diventato ormai succube del gioco, ovvero aveva imboccato un tunnel da cui, come ben immaginabile, è difficile venire fuori da soli. I carabinieri lo hanno rassicurato, e dopo aver scambiato la chiacchierata in caserma, vedendolo comunque in buone condizioni generali, lo hanno messo subito in contatto con il servizio sanitario pubblico, che lo ha avviato ad un percorso di contrasto alla ludopatia, che si prenderà cura di lui aiutandolo a riappropriarsi di quella normalità che forse ha smarrito.