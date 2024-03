Un’opera nel parco a forma di hashtag . Premio europeo per il turismo green

Hashtag turismo sostenibile. Un orgoglio di nome Maremma grossetana, a livello europeo. Verde come i paesaggi che la circondano. Una cartolina. Ieri Grosseto ha inaugurato l’istallazione a forma di hashtag nel parco di Via Giotto che resterà fino alla fine dell’anno, segno della vittoria dell’"European Green Pioneer of Smart Tourism 2024". Tra chi passeggiava, correva o pattinava si è aperta una cerimonia a suon di musica dei ragazzi delle quarte e quinte del Comprensivo 4 e la Filarmonica Città di Grosseto. Presenti per il taglio del nastro il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il prefetto Paola Bernardino, l’assessore regionale Leonardo Marras, l’assessore comunale al Turismo Riccardo Megale e Misa Labarile, responsabile delle politiche turistiche della Commissione europea e due classi della scuola di Via Giotto.

"Il premio – afferma il primo cittadino – racchiude ciò che è il rispetto della rilevanza della sostenibilità, dell’ambiente e dell’ecologia. Del valore della madre terra, che dobbiamo amare, rispettare e far rispettare. Lo spot creato per l’iniziativa sarà divulgato in Europa, un’ambasciatore per farci conoscere". "Nessuna città italiana – dice Megale – aveva mai vinto questo premio. Il merito è di chi ha avuto la visione di creare la città com’è. Ciò che è stato premiato non è tangibile ma rappresenta l’essenza della nostra terra". "Quest’anno – dice Marras – il Comune di Grosseto sarà il fiore all’occhiello della promozione del turismo sostenibile in Toscana. Vestiremo con i colori di Grosseto. Sarà portata come esempio". "Grosseto – dice Labarile – è il campione europeo di turismo sostenibile, verde, accessibile, inclusivo".

Maria Vittoria Gaviano