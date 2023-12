Uno scooter va a finire sotto il camioncino dei rifiuti

Ieri mattina, intorno alle 10, una moto (Yamaha Mt-03), guidata da un giovane, è finita sotto un camioncino di Sei Toscana. Per il centauro, un ragazzo di 25 anni è stato necessario il trasferimento all’ospedale Misericordia di Grosseto. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. L’episodio è accaduto in via Giordania, nelle vicinanze proprio del cantiere di Sei Toscana.

La motocicletta con il sella il 25enne viaggiava sulla propria carreggiata (in uscita dalla città) quando è avvenuto il contatto con il furgoncino, guidato da un dipendente di Sei Toscana, per cause in corso di accertamento.

Il motociclista avrebbe frenato e, complice anche l’asfalto umido, la motocicletta ha perso aderenza con il terreno. Mezzo e ragazzo sono scivolati a terra finendo sotto il camioncino utilizzato per raccogliere i rifiuti.

La dinamica è stata ricostruita dalla Polizia municipale che è giunta sul luogo dell’incidente e ha eseguito tutti i rilievi.