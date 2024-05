Una rissa tra adolescenti blocca il traffico

Tutto sembra partito dagli spalti, per poi spostarsi sulla strada. Una rissa scoppiata dalle gradinate durante una partita del torneo "Mini Passalacqua", con decine di giovani che si sono poi riversati lungo via Australia, con gli automobilisti che hanno anche dovuto fermare la propria circolazione a causa del parapiglia che si era creato. Il tutto è accaduto nella serata di venerdì, in occasione della partita del torneo Mini Passalacqua, dedicato alla categoria Giovanissimi, in cui si affrontavano Grosseto e Marina. Un torneo che si svolge nelle ore serali e che richiama l’attenzione di tantissimi giovani, che vanno a sostenere i propri coetanei. In campo ragazzi di c 14 anni, sugli spalti giovani di tutte le età, ma anche genitori e addetti ai lavori. Tribuna quindi gremita, come sempre in queste occasioni. Forse qualche parola di troppo, forse qualche alterco, che è poi sfociato in qualcosa di più dopo che si sono accesi gli animi, tanto che i testimoni presenti raccontano di molti ragazzi che hanno partecipato alla zuffa, partita all’interno dell’impianto e poi proseguita lungo la strada. Intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia, tutto è poi sfumato e la rissa tra ragazzi è terminata. Un grave episodio a cui si spera sempre di non assistere e che ha coinvolto molti ragazzi della città.