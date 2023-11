Una raccolta fondi per il funerale di Toni

Hanno deciso di stargli vicino anche da morto. Sono i compagni delle scuole elementari di Toni Lorini, il 43enne trovato morto in casa a Bagno di Gavorrano qualche giorno fa. La salma è ancora all’obitorio. Grazie a una raccolta fondi lanciata su internet, gli amici vorrebbero organizzare un funerale per una degna sepoltura. Toni infatti è morto da solo e ancora nessun parente si è fatto vivo e dunque il funerale non è stato organizzato. E allora è scattata la gara di solidarietà per quel ragazzo a cui tutti volevano bene. La raccolta è iniziata da qualche giorno ed è gia arrivata a 1200 euro. Per partecipare basta fare una donazione a Gofound.me intitolato a "Toni Lorini". L’obiettivo, hanno detto gli amici di Toni che sono sempre rimasti in contatto, è arrivare ad almeno 3mila euro. In programma anche una cena per raccogliere fondi da organizzare durante le feste di Natale, uno dei tanti ritrovi a cui partecipava anche il 43enne, che è morto da solo in casa.