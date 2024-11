Una partita in ricordo di Leonardo Di Marte. Allo Zecchini "Un goal per la solidarietà"

"Un goal per la solidarietà" è questo il titolo della partita benefica, in programma allo Zecchini il 22 dicembre, alle 15. È una partita in memoria di Leonardo Di Marte per sostenere l’associazione Edela e vedrà sfidarsi in un match emozionante il Charity Team Grosseto e la Nazionale Italiana Attori, dando vita a una giornata che unisce sport, spettacolo e solidarietà per una causa importante. L’evento, organizzato da Rewind Project e Lux Events, ha il patrocinio del Comune.Testimonial d’eccezione sarà Marco Melandri, celebre campione di MotoGp e Superbike. A bordo campo ci saranno anche Moira Aramini e Conte Max, che contribuiranno a rendere l’evento ancora più speciale per il pubblico grossetano. Presente anche la Filarmonica Città di Grosseto che aprirà l’evento."Leonardo Di Marte – commentano Giacomo Coppola di Rewind Project e Klaudio Viska di Lux Events – è stato una delle vittime del tragico incidente motociclistico avvenuto il 2 giugno scorso. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo, nella sua famiglia e negli amici che hanno voluto organizzare questa partita come segno di affetto e di ricordo. Abbiamo trasformato il dolore in un’opportunità per fare del bene, proprio come lui avrebbe voluto". Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto all’associazione Edela, che da anni si impegna a sostenere gli orfani delle vittime di femminicidio e le famiglie affidatarie attraverso supporto psicologico, attività di sensibilizzazione e progetti mirati. "Questa partita non è solo un evento sportivo, ma rappresenta un segno tangibile di solidarietà e vicinanza a chi si trova in difficoltà" hanno ricordato il sindaco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi.