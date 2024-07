Doppio evento domani a Capalbio. A partire dalle 19, alla Terrazza del Frantoio, si terrà la presentazione di "Un uomo ordinario", il libro noir di Tommaso Agnese (edito da Affiori). Dialogheranno con l’autore Chiara Del Zanno e Gabriel Zama. Sempre domani alle 21,30, all’Anfiteatro del Leccio andrà in scena "10 Crazy Strings", un omaggio a Filippo Nicosia del "Mk Duet", con Massimo Delle Cese alla chitarra e Kyung-Mi Lee al violoncello. Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario della stagione culturale capalbiese è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it oppure scrivere all’indirizzo [email protected].