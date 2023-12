Un ultraleggero perde quota e va a schiantarsi contro un olivo

Incidente alla superficie di volo che si trova in località Le bucacce, a Casalecci, frazione del comune di Grosseto. Un ultraleggero, con a bordo due persone, in fase di decollo, e per cause ancora in corso di accertamento da parte dell’autorità competente, ha perso quota impattando con il terreno adiacente la pista di atterraggio, colpendo una pianta di olivo.

I due occupanti del velivolo sono stati presi in cura dal personale sanitario presente sul posto, mentre una squadra dei Vigili del fuoco di Grosseto ha verificato le condizioni di sicurezza dell’aeromobile svuotando i serbatoi del carburante posti sulle ali. Lievi le conseguenze per le due persone che si trovavano all’interno del velivolo, che comunque sono state trasportate all’ospedale Misericordia di Grosseto. Sul posto per i rilievi e le indagini, per capire le cause dell’incidente, i Carabinieri di Grosseto.