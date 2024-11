Un secolo di radio fra storia e aneddoti

Nuovo appuntamento con un occhio alla musica alla libreria QB in piazza della Palma a Grosseto. Oggi alle 18 Daniele Sgherri (nella foto) presenta "1924 – 2024 – La voce di un secolo", il suo ultimo libro che racconta i 100 anni della radio italiana. Sgherri sarà accompagnato nell’incontro dall’attrice Katia Fini e dal musicista Daniele Sarno.

Nel libro, nonno Rino, nato nel 1924, anno in cui la radio compiva i suoi primi passi in Italia è un uomo che ha vissuto immerso nel magico mondo delle onde sonore, lavorando in radio, scrivendo programmi e soprattutto ascoltando con passione le voci che da quel piccolo apparecchio riempivano le case del Bel Paese. Ora immagina suo nipote, un ragazzino di 6-7 anni, pieno di curiosità e voglia di scoprire. Insieme, nonno e nipote si imbarcano in un viaggio straordinario: un viaggio fatto di parole, ricordi e musica, che ripercorre i cento anni di storia della radio in Italia.

Dalle prime trasmissioni sperimentali all’avvento della radiofonia libera, dalle voci eroiche della guerra alla gioia della ricostruzione, dalle grandi orchestre ai cantautori, dalla cronaca alle favole: il nonno racconta al nipote le tappe fondamentali di questo mezzo di comunicazione che ha rivoluzionato il modo di informare, educare e divertire.