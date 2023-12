Un salotto smontato e lasciato nel parco

Ti svegli al mattino e nella piazza principale del paese incontri un mucchio di masserizie che qualcuno ha deciso di abbandonare. Ma non in un posto qualsiasi, ma al centro di uno degli spazi più importanti della frazione di Niccioleta, proprio laddove si celebrano i momenti salienti del ricordo dell’eccidio dei minatori. E la rabbia dei cittadini è evidente e giustificata, così come legittima è la richiesta che l’autore di tanta inciviltà sia individuato.

Nel recente passato, sempre Niccioleta, era stata protagonista negativa per una situazione simile a causa di alcuni dipendenti di un’azienda che dopo aver consegnato nuove poltrone ad una famiglia avevano ritirato l’usato ed invece di trasferirlo alla discarica lo avevano lasciato nella boscaglia appena fuiori dal paese.

Roberto Pieralli