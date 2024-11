Un progetto di inclusione sociale: "TuttiaTeatro" e Cantina Morellino su Tv9

La rubrica settimanale di Giancarlo Capecchi, in onda oggi in diretta su Tv9 alle 21.25, è dedicata a "TuttiaTeatro Aps", l’associazione che attraverso laboratori teatrale consente ai ragazzi diversamente abili di fare attività artisitica e di esprimere così tutto il loro potenziale, riuscendo a creare relazioni interpersonali di grande valore per portare il concetto di integrazione dalla teoria alla pratica.

Presenti in studio Maria Giulia Pichenino, presidente, la sua vice Eleonora Guelfi, il consigliere Giacomo Mantiglioni e il presidente della Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano, Benedetto Grechi. Ma ci sarà pure, in tribuna, una rappresentanza dei 40 attori, ben 13, abili e diversamente abili, che fanno parte dell’associazione, i veri testimonial del successo che stanno ottenendo. Verrà presentata, per il progetto "Etichetta Solidale" la bottiglia di Roggiano Docg, prodotto dai Vignaioli, con un’etichetta speciale: l’immagine della mongolfiera, simbolo dell’associazione grossetana, realizzata dagli stessi ragazzi. La bottiglia sarà messa in vendita al prezzo di 10 euro nei supermercati Conad, al wine shop della Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano o online sul sito:https://www.vignaiolidiscansano.it/shop/, ma anche ordinandola all’associazione "TuttiaTeatro". Già Banca Tema ha contribuito all’acquisto di alcune bottiglie, così come Generali Assicurazioni di Maurizio Marraccini e Confartigianato. L’intero ricavato andrà a favore delle attività, ovvero l’organizzazione dei laboratori teatrali che coinvolgono insieme ragazzi disabili e non, in un progetto improntato all’inclusione. Un appuntamento insomma di grande interesse sociale.