Un prete contro la mafia. Procaccianti racconta la storia di Pino Puglisi

Oggi nella sala Agorà della parrocchia dell’Addolorata, in via Papa Giovanni XXIII, a Grosseto Danilo Procaccianti presenta il libro "Un prete contro la mafia. Storia di Pino Puglisi (nella foto), dei suoi ragazzi e di Brancaccio". L’evento è organizzato dalla libreria Mondadori in collaborazione con la scuola media Alighieri. Due appuntamenti (alle 9 e alle 10.30) e con l’autore dialogherà Anna Maria Carbone, dirigente scolastica. In memoria delle vittime innocenti di mafia. Ingresso libero.