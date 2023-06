Un passo verso la crescita Confindustria ha inaugurato la sua rinnovata sede

Il passato, il presente e il futuro dell’economia del territorio. La delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud ha inaugurato la sede di viale Monterosa – completamente rinnovata dopo un imponente lavoro di restyling – con una giornata a tema: "Ieri, oggi... e 3 idee per il domani", sviluppata in tre panel di approfondimento. "In ognuna delle tre province che compongono il nostro ambito territoriale – ha detto il presidente di Confindustria Toscana Sud, Fabrizio Bernini – abbiamo deciso di investire anche nelle strutture che ospitano le nostre sedi". "Questa giornata – ha aggiunto il presidente della delegazione di Grosseto, Francesco Pacini – significa tanto per tutti noi. È innegabile che in questo momento ci sia una crisi globale dell’economia, ma sono fiducioso che i nostri imprenditori riusciranno a migliorare le situazione. Perché a Grosseto abbiamo tante eccellenze assolute e l’economia della nostra provincia non è più legata ad uno sviluppo locale, bensì internazionale e almeno di livello europeo". "La nostra terra ha una grande energia – ha dichiarato Antonio Capone, direttore generale di Confindustria Toscana Sud – e negli anni ce l’abbiamo messa tutta affinché non andasse dispersa. In Maremma abbiamo dovuto combattere per affermare certi principi e fare impresa in maniera sostenibile. Vogliamo che i nostri giovani non se ne vadano da Grosseto, perché da questa terra si può partire e guardare il futuro".

"Le nostre tre idee per il futuro di questo territorio sono chiare – ha dichiarato Giovanni Mascagni, responsabile della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud –: continuare a credere che il polo chimico del Casone possa continuare a essere protagonista per dare valore e ricchezza, puntare sul comparto manifatturiero tecnologico, applicare la tecnologia anche all’agroalimentare. Vogliamo che la nostra sede sia sempre più la casa degli imprenditori: una casa calda, efficiente e forte, per aiutare giorno dopo giorno in ogni situazione chi fa impresa, valorizzandone la figura, il lavoro e le sfide. Sempre all’insegna della sostenibilità, della digitalizzazione e della formazione, insegnando ai giovani a orientarsi nel modo migliore". Dopo il saluto delle autorità, il "tavolo" condotto da Virginia Masoni ha prima rivolto lo sguardo al passato per poi dedicare il presente al restyling della sede della delegazione di Grosseto, in via Monterosa, curata dall’interior designer grossetano Alessandro Corina.