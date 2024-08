Un oro olimpico in Maremma. Ecco Ceccon

Una medaglia d’oro olimpica in Maremma, precisamente nella Costa d’Argento. Thomas Ceccon (nella foto assieme al capalbiese Luca Terni) è stato protagonista nelle ultime Olimpiadi parigine appena concluse, dove ha conquistato il metallo più prezioso nel nuoto nei 100 metri dorso maschile e il bronzo nella staffetta 4x100 stile libero maschile. E dove è stato immortalato anche intento a riposare in un prato fuori dal villaggio olimpico, immagine che aveva fatto scalpore dopo le polemiche sulla qualità del sonno e del caldo all’interno della struttura. Qualche giorno di riposo Ceccon se lo è appunto concesso in questi giorni nel sud della Maremma, tra Ansedonia e le acque dell’Argentario, per staccare la spina dalle fatiche olimpiche prima di tornare agli allenamenti in vista degli obiettivi futuri.