Un nuovo strumento. E’ stato ufficialmente istituito il Biodistretto del Montecucco

AMIATA

È stato ufficialmente istituito il nuovo Distretto Biologico del Montecucco, il decimo in Toscana. La presentazione del progetto si è tenuta al Forum Fondazione Bertarelli alla presenza della vicepresidente e assessora all’agroalimentare della Regione Stefania Saccardi. Con lei, il presidente del neo-distretto Francesco Saverio Benedetti, e i sindaci dei Comuni di Cinigiano, Civitella Paganico, Arcidosso, Castel del Piano, Seggiano, Roccalbegna e Campagnatico. Il nuovo Biodistretto si distingue per l’elevata percentuale di superficie agricola biologica (che supera attualmente il 56% della Superficie Agricola Utilizzata) ha l’obiettivo di valorizzare e tutelare un territorio dalle radicate tradizioni agricole, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile sia a livello ambientale che socioeconomico. Otto le aziende agricole presenti: ColleMassari, Salustri, L’Impostino, Franci, Podere dei Fiori, La Pollinosa, Le Colline Amiatine, e Podere Ciuffoni. Otto realtà, tutte impegnate nel biologico, che rappresentano il cuore pulsante del Distretto e che con i loro prodotti – dal vino all’olio, dal miele alle farine, alle produzioni animali – incarnano le eccellenze che caratterizzano il Montecucco. Francesco Saverio Benedetti, presidente del Distretto Biologico del Montecucco e Chief Financial Officer di ColleMassari, ha dichiarato: "E’ un momento di grande importanza per il territorio – ha detto – il riconoscimento ufficiale della Regione al Distretto Biologico del Montecucco. Quello di oggi è il risultato di uno sforzo collettivo che ha visto aziende, istituzioni e comunità lavorare insieme per promuovere un’agricoltura sostenibile, radicata nelle tradizioni e attenta al futuro".