Un nido di tartaruga trovato in Feniglia

Un nido di tartaruga in Feniglia. Anche l’arenile che collega l’Argentario con Ansedonia è diventato, dallo scorso week end, una meta perfetta per le tartarughe marine. E, stando a quanto risulta all’associazione tartAmare che tanto si prodiga per questi affascinanti animali, è la prima volta nella storia che viene rinvenuto un nido in Feniglia.

"Il team di tartAmare ha rinvenuto un nido nella bellissima spiaggia della Feniglia sulla Costa d’Argento – hanno detto i responsabili del sodalizio –. È la prima volta nella storia (o perlomeno nella storia conosciuta). Siamo felici per tre motivi. Primo perché a trovarlo è stato un nostro operatore, Davide Recci, che è un bravissimo ragazzo, con noi dall’inizio della storia di tartAmare, quando ancora era uno studente delle superiori. Ha vissuto un’emozione fortissima e gli si leggeva in faccia. E questa emozione se l’è meritata tutta, perché chi cerca trova. E noi siamo cercatori di emozioni. Secondo, perché questo per noi è il primo anno in cui monitoriamo questa zona, in collaborazione con altri gruppi locali, avendo esteso la nostra autorizzazione ministeriale fino al confine sud della Regione Toscana (escluso il tratto del Parco della Maremma che non controlliamo). Lo sforzo di pattugliamento è veramente ingente, ma ci fa raccogliere bellissimi frutti. Terzo perché con questo siamo arrivati al settimo nido in Toscana. Considerando che siamo solo a metà luglio, possiamo dire che ci apprestiamo quindi a battere il record regionale segnato nel 2021 con sette nidi complessivi". Un avvenimento straordinario, dunque, che si verifica sulla spiaggia della Feniglia e che rende felici tutti gli amanti degli animali, considerando quanto sia affasciante rinvenire un nido di tartaruga.

A.C.