Un mese con il "Grey Cat Festival". Doppio Trio: Addabbo e Mediterranea

I grandi nomi del jazz faranno incursione in luoghi che caratterizzano i territori di Grosseto e Livorno. Torna il Grey Cat Festival con un mese di spettacoli. Il primo appuntamento è venerdì alle 21.30, al Chiostro di San Francesco a Suvereto con Matteo Addabbo alle tastiere, Andrea Mucciarelli chitarra, Andrea Beninati batteria e Daniele Malvisi sax. Domenica, poi, il Festival arriva al Faro di Capel Rosso, all’Isola del Giglio. Il ritrovo è alle 17.30 si tratta di un percorso guidato, il concerto Del Trio Mediterranea inizierà alle 18.45. Protagonisti Stefano Cocco Cantini al sax, Giuditta Scorcelletti alla voce e Paolo Batistini chitarra. Mercoledì 31 alle 20.30 nel teatro Fonderia Leopolda di Follonica sarà presentata la mostra fotografica "Grey Cat JazzLife" a cura di Giuseppe Cardoni, mentre al Chiostro Fonderia Leopolda, alle 21.30 parte il Follonica Suona Il Jazz. Giovedì 1 agosto, sempre al Chiostro si esibiranno i Cartonirubbis, Butnot4trane e All3gretto. Venerdì 2 al Teatro Fonderia Leopolda "Abdullah Ibrahim" e il jazz Sudafricano". Di nuovo al Chiostro, ma alle 23.30 Plastique 01 & Pulsar Waves. Sabato 3 a Follonica alle 21.30 Matteo Mancuso trio e alle 23.30 Lndfk live solo plms dj set. Il teatro Fonderia Leopolda di Follonica ospiterà domenica 4, alle 21.30 il concerto dei Korale e alle 23.30 al Chiostro Ze in the clouds live solo e Teddy Fear dj set. Lunedì 5 agosto alle 20.30 al Teatro Fonderia Leopolda "Il jazz in Russia e nei Paesi dell’Est dagli anni Venti alla caduta del muro di Berlino" e al Fonderia Leopolda Lorenzo Simoni 4tet. Mercoledì 7 a Vetulonia Treves Blues Band; giovedì 8 ai giardini pubblici di Castelnuovo Val di Cecina Sergio Caputo, venerdì 9 agosto alla Rocca degli Alberti a Monterotondo Marittimo Gavino Murgia e Daniele di Bonaventura. Sabato 10 in piazza Solti a Castiglione della Pescaia, Francesca Tandoi e Eleonora Strino. Domenica 11 agosto, alle 21.30 alla Rocca Pisana di Scarlino, Stefano Cantini trio feat. Yakir Arbib. Lunedì 12, alle 21.30 al Teatro delle Rocce a Gavorrano Alessandro Lanzoni Trio; martedì 13 alla Cantina dei vignaioli del Morellino a Scansano, Francesco Bearzatti P.A.Z.; mercoledì 14 alla canonica di S.Niccolò a Montieri concerto di Giovanni Falcone Chamber Group; venerdì 16 a Massa Marittima Fabio Zappetella e Umberto Fiorentino; sabato 17 a Marina di Grosseto Francesco Macchianti - Songbook; domenica 18 alla Rocca Pisana di Scarlino Maria Pia de Vito, Omar Sosa e Trilok Gurtu; lunedì 19 al Castello di Montemassi Grossi, Petreni, Evangelista Trio e martedì 20 a Scarlino Giuditta Scorcelletti chitarra e voce, Maurizio Geri chitarra, Serena Berneschi voce, Gianluca Grisafi chitarra, Giulio Mari tromba, Giovanni Benvenuti sax e Francesco Zampini chitarra. Per informazioni 055240397.