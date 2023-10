Un Laboratorio professionale di cinema

Presentato a Firenze il Laboratorio professionale di cinema diretto dal regista Sebastiano Rizzo che si svolgerà a Grosseto, da ottobre a luglio del 2024. È gratuito, si rivolge ai ragazzi tra i 15 e i 26 anni, sarà diviso in due classi, e prevede alla fine del percorso la realizzazione di uno o più cortometraggi che verranno proiettati al cinema. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, parla "di una bella iniziativa". "Investire e sostenere un laboratorio formativo per il cinema – ha proseguito – è importante". Il laboratorio patrocinato dalla Asl Sud-Estr e sovvenzionato dalla Fondazione Atlante per la Maremma onlus. "Quando ci è capitata questa proposta abbiamo raccolto immediatamente l’invito e abbiamo deciso di sovvenzionare questa avventura" ha detto Giovanni Lamioni.