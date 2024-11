Un incontro su "Musica nel chiostro"

Al Polo Le Clarisse si parla del festival "Musica nel chiostro". Oggi alle 18 al museo Luzzetti, in via Vinzaglio, si terrà l’incontro "L’incantesimo di Batignano: c’era una volta Musica nel chiostro" dedicato al festival creato da Adam Pollok nel 1974 nella frazione grossetana, presentato da Stefano Adami e Valerio Fusi, con letture di Ottavia Banchi. Stefano Adami ha lavorato per molti anni nella compagnia del festival "Musica nel chiostro" e Valerio Fusi era il dirigente del Comune che collaborava alla sua realizzazione. Durante l’incontro, Ottavia Banchi leggerà brani di Italo Calvino, Pollock, Fruttero e Lucentini dedicati all’evento. L’ingresso è gratuito, per informazioni chiamare il numero 0564488066 o scrivere a [email protected]. "Musica nel chiostro è stato un festival estivo d’opera all’aperto fondato da Adam Pollock nel 1974 e ambientato in un antico monastero di Batignano – racconta Mauro Papa, direttore delle Clarisse –. Il suo repertorio di teatro lirico era votato a riscoprire l’opera barocca del Seicento, a rinverdire il Settecento dimenticato e a far conoscere alcune perle del teatro contemporaneo. Vi sono state realizzate molte prime esecuzioni, in tempi moderni, di opere di Cesti, Provenzale, Pallavicino, Hasse e Salieri, così come le prime esecuzioni in Italia di pezzi di Rameau, Handel, Tippett e Bernstein".