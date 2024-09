Un incontro di Spi Cgil e Asl dedicato ai sani stili di vita

Spi Cgil Grosseto e Asl Toscana Sud Est insieme per la prevenzione primaria. Domani al Centro sociale "Ciabatti" in via de’ Barberi 55, alle 17, si terrà la conferenza aperta al pubblico dal titolo "Scegli la salute: i sani stili di vita", organizzato dallo Spi Cgil provinciale nell’ambito di una campagna di informazione che toccherà diverse realtà della provincia. "Questa iniziativa – spiega Erio Giovannelli, segretario provinciale dello Spi Cgil è una diretta conseguenza di un protocollo di intesa firmato nel febbraio 2023 dallo Spi Cgil delle province di Siena, Arezzo e Grosseto con l’Asl Toscana Sud Est. L’obiettivo comune e la prevenzione dei principali fattori di rischio presenti nei contesti di vita e di lavoro, per mantenere lo stato di salute e di benessere della popolazione". L’esperienza dei dottori al servizio dei cittadini. "L’iniziativa – dice il segretario della Lega Spi Cgil di Grosseto, Maurizio Norcini – è stata voluta fortemente perché abbiamo a cuore la salute dei nostri iscritti in particolare e di tutti i cittadini in generale. E ringrazio la Asl per averci dato l’opportunità di poter avvalersi della professionalità dei suoi operatori". All’incontro saranno presenti: il fisioterapista Giuseppe Tintori, la dietista Valeria Franci e il dottor. Mario Zuccarello in rappresentanza dell’Ordine dei medici. "Questo tipo di attività di divulgazione scientifico sanitaria – conclude Cristiana Duetti della segreteria provinciale dello Spi Cgil – riscontrano sempre un grande interesse da parte delle persone anziane e dei nostri iscritti al sindacato. Gli anziani, infatti, non sono più una categoria che ha tirato i remi in barca ma rimangono molto attivi e attenti al mantenimento di stili di vita che li aiutino a invecchiare in salute".