Un dono per la collettività. La Misericordia cerca fondi per la nuova ambulanza

La Misericordia locale ha lanciato una raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza. Si tratta di un mezzo importante per tutta l’Amiata perché è l’unica che svolge il servizio 118 per 24 ore su 24 in tutto il circondario. In questi giorni la raccolta è partita da Castel del Piano e i volontari si augurano di poter riuscire nel mettere a disposizione della popolazione amiatina una nuova ambulanza di emergenza/ urgenza e un nuovo mezzo attrezzato per disabili. La Misericordia vuole continuare a garantire quei servizi che sono garantiti, giorno e notte dal 1995 sino ad oggi. "Terremo aggiornati i cittadini – dicono i volontari – sulle nostre prossime iniziative". Poi dalla Misericordia proseguono: "Il nostro impegno nella formazione di nuovi volontari è continuo e la loro opera annualmente garantisce servizi sul territorio per un totale di circa 15mila ore/uomo". La legge regionale numero 83 del 30 dicembre 2019, prorogata fino al 31 dicembre 2024, entrerà in vigore dal primo gennaio 2025 e prevede che, per il servizio di emergenza/urgenza, non possano essere impiegate ambulanze con oltre 10 anni di anzianità e con percorrenze superiori ai 250mila chilometri. La Misericordia dispone di una sola ambulanza che rispetta i criteri della legge, ma che ha quasi raggiunto 200mila chilometri di percorrenza. Ciò rende necessario e urgente l’acquisto di un nuovo mezzo, che dovrà essere a trazione integrale per operare in sicurezza nel territorio prettamente montano. Per la donazione è stato dedicato un conto di Poste Italiane, intestato alla Pia Associazione Misericordia con codice Iban IT54M 07601 14300 0000 72866734. L’eventuale donazione, sarà fiscalmente deducibile se effettuata con bonifico bancario, assegno bancario o bollettino postale.